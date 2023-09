Tripulantes são assaltados no Rio e voo atrasa mais de 24 horas

A tripulação da British Airways sofreu um assalto enquanto pernoitava no Rio de Janeiro. Por causa disso, o voo BA248, que iria partir do Aeroporto Internacional do Galeão, sofrerá atraso de mais de 24 horas.

O avião deveria partir às 21h50 da quarta-feira 6 para Hearthrow, em Londres. “Lamentamos informar que este voo foi adiado para o dia seguinte”, disse a British Airways numa mensagem enviada pelo aplicativo da aérea.

Segundo a companhia, o voo está previsto para decolar às 22h30 desta quinta-feira, 7. Mas o horário da saída do Boeing 787-9 Dreamliner não foi confirmado.

O que se sabe sobre o assalto à tripulação da companhia aérea britânica no Rio de Janeiro

Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro | Foto: Wilkimedia Commons/Portal da Copa /Governo Federal Brasileiro / Daniel Basil

O site Aeroin confirmou que a tripulação sofreu o assalto no Rio, mas não detalhou em qual local ou horário. Os tripulantes alegaram que não estariam em condições de assumir o voo de volta a Londres depois do assalto.

A tripulação que sofreu o assalto será substituída por uma equipe que vem de Londres para o voo que deve partir hoje do Brasil.

Esta não é a primeira vez que comissários da British Airways são assaltados na cidade do Rio de Janeiro. Em dezembro de 2016, uma equipe ficou sob a mira de uma arma de um ladrão. Eles estavam voltando de um churrasco para o hotel em que estavam hospedados.

O ladrão apontou a arma para o rosto de um dos dos tripulantes, que estava com o filho, enquanto os colegas eram roubados. O criminoso levou celulares e carteiras antes de fugir. Na ocasião, a tripulação reclamou que a polícia não compareceu ao local da ocorrência.

Por causa da violência constante na Linha Vermelha, via expressa de acesso ao terminal, os passageiros estão evitando o Aeroporto do Galeão, segundo o R7.

Para evitar o esvaziamento do aeroporto, Eduardo Paes, prefeito do Rio, pediu ao governo federal para limitar os voos do Aeroporto Santos Dumont. Agora, a unidade deve oferecer somente voos para Congonhas, em São Paulo, e para Brasília.