Nesta semana, surfistas relataram ter encontrado um tubarão na praia Central de Balneário Camboriú. O animal chegou a encostar em um deles, mas não houve ataque.

A cidade catarinense iniciou as obras de alargamento da praia neste ano com a intenção de triplicar o espaço para banhistas ao longo de quase seis quilômetros de orla. Segundo o geógrafo e curador do Museu Oceanográfico da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), Jules Soto, o aparecimento de tubarões após as obras de engordamento da faixa de areia era previsível.

“É uma realidade. Eles estão aparecendo em um número maior principalmente nos últimos dois meses e isso se deve, muito provavelmente, por causa do distúrbio da dragagem, da jazida de areia que está sendo tirada para fazer o engordamento da praia”, disse o geógrafo em entrevista à CNN Brasil. “Era de certa forma esperado. É um fenômeno normal, visto que os tubarões são extremamente sensíveis ao ambiente. Qualquer alteração gera um distúrbio na dinâmica do ecossistema desse local”.

O geógrafo garante que não há motivo para desespero e que as espécies potencialmente agressivas são raras e não são típicas das águas das praias de Santa Catarina. O especialista defende a obra e acredita que o impacto ambiental pode ser positivo. “O engordamento da praia lá pode recuperar um ecossistema que estava perdido. Lá não tinha mais praia, não existia mais como fazer preservação lá”.

Com a conclusão da obra, Balneário Camboriú deve sair dos 25 metros de areia para 70 metros — o que colocaria a praia de Santa Catarina em segundo lugar em termos de extensão de areia, atrás apenas da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A obra tem previsão para ser concluída em novembro deste ano.

