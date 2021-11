TV Jovem Pan News volta a superar GloboNews em audiência

Emissora marcou 0,5 ponto de média com a transmissão de Os Pingos nos Is, enquanto a concorrente registrou 0,4 ponto

A TV Jovem Pan News voltou a liderar a audiência entre os canais fechados de jornalismo nesta quarta-feira, 10. Desde as 18 horas, com o início da transmissão do programa Os Pingos nos Is, a emissora superou Record News, CNN Brasil e GloboNews, os gigantes do setor de comunicação.

Com exclusividade, Oeste obteve acesso aos números de audiência registrados pelas emissoras nas últimas horas. A TV Jovem Pan News atingiu 0,5 ponto de média, assumindo a primeira posição. GloboNews, com 0,4 ponto, ficou na segunda colocação. CNN Brasil e Record News, ambas com 0,1 ponto, ficaram empatadas em terceiro lugar.

Tendência

Na estreia da TV Jovem Pan News, os números de audiência já haviam se mostrado promissores. Conforme noticiou Oeste, os principais destaques no primeiro dia da emissora foram as entrevistas com o presidente Jair Bolsonaro, ao Jornal da Manhã e ao Pânico, e o desempenho de Os Pingos nos Is.

A Jovem Pan firmou acordos com as três maiores operadoras de TV paga no país: Claro, Sky e Vivo. A emissora pode ser acompanhada por cerca de 85% dos assinantes desses serviços em todo o país. Até o fim do mês passado, esteve nas frequências 581 do Vivo Play (plataforma de TV por assinatura da Vivo), 576 da Sky, no aplicativo de streaming DirecTV Go e na Oi Play.