Andrea Matarazzo conhece bem os problemas da cidade de São Paulo. Em 2005, ingressou como subprefeito da Sé, na gestão do então prefeito, José Serra. Dois anos depois, assumiu a coordenação das Subprefeituras, no governo do prefeito Gilberto Kassab. Em entrevista à Revista Oeste, Matarazzo respondeu à seguinte pergunta:

No final do ano passado, a Câmara de Vereadores aprovou um texto do prefeito Ricardo Nunes (MDB) para reajuste do IPTU pela inflação, limitado ao teto de 10%. O reajuste é justificável?

“É uma vergonha. Cada vez mais a Câmara está aprovando isenções. Isenta para fazer política com o bolso dos outros. Por causa da pandemia, não deveria nem ter cobrado o IPTU. Deveria ter dado abatimento. A prefeitura está com dinheiro em caixa e poderia estar baixando impostos. Governo não é para dar lucro. Gastaram R$ 100 milhões para destruir o Anhangabaú. Tem cabimento? Ficou parecido com uma pista de pouso ridícula, com uma fonte luminosa que custou uma fortuna aos cofres públicos. Quanto tapa-buraco dava para fazer com esse dinheiro?”

