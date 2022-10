Unicamp desliga mais de mil estudantes que não comprovaram vacinação

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) desligou 1,3 mil alunos que não apresentaram o comprovante de vacinação contra o coronavírus. O ato ocorreu no momento da matrícula, no início do ano letivo de 2022.

Do total de quase 35 mil estudantes, 966 de graduação e 345 de pós-graduação foram segregados pela Unicamp, em virtude da falta do passaporte de vacinação.

Como justificativa, a Unicamp mencionou uma resolução interna que exige que os estudantes apresentem o documento. “É fundamental salientar que as decisões passaram por todas as instâncias administrativas e de câmaras compostas por alunos, funcionários e docentes”, informou a instituição.

“A Unicamp desligou os alunos que estavam sem comprovação vacinal no início do ano letivo de 2022, no momento da matrícula”, comunicou. “Além disso, a universidade estendeu o prazo várias vezes para o envio do comprovante.”

Em artigo publicado na Revista Oeste, a colunista Ana Paula Henkel discorreu sobre o comprovante de vacinação. “A segregação de quem ousou questionar as vacinas está em curso”, observou. “O próximo passo é a construção do muro invisível de quem não quer, pelo motivo que for, submeter-se às vacinas experimentais. Muito mais está em jogo, além do assunto imunizantes ou passaportes sanitários.”

