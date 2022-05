Universidade federal divulga filme sobre comunismo e manual em linguagem neutra

Página de abertura do manuel de 'caloures' de federal no Paraná | Foto: Reprodução

Um manual em linguagem neutra e um filme sobre comunismo foram enviados a servidores e alunos do campus Curitiba da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). O material chegou por meio de um canal oficial da instituição com o título “Movimento por uma Universidade Popular”.

No e-mail, um convite pede que os destinatários assistam ao documentário Educação em Movimento, que trata de “experiências de ensino popular” sobre a América Latina. A íntegra da obra está disponível no site do MST. A sessão vai ocorrer em 18 de maio, nas dependências da UTFPR, no Bloco E, sala 306.

Ainda no texto, há menções à necessidade de uma “universidade da e para a classe trabalhadora”. O e-mail sugere ainda a leitura de uma cartilha em linguagem neutra que não esclarece se é sobre o movimento ou a UTFPR: “Aproveite para olhar o Manual dos Caloures e conhecer nossas pautas”.

-Publicidade-

Manual em linguagem neutra

Ilustrada com imagens do revolucionário Vladimir Lenin, do guerrilheiro Che Guevara, do escritor Paulo Freire, da feminista Frida Kahlo e outras personalidades de extrema esquerda, a cartilha em fundo vermelho com tons de vinho saúda os alunos com um “bem vindes (sic) à UTFPR”.

Adiante, há uma frase do comunista cubano Julio Antonio Mella: “O que caracteriza a revolução universitária é seu desejo de ser um movimento social, de compenetrar-se da alma e das necessidades dos oprimidos, de sair do lado da reação, passar à terra de ninguém, e juntar-se valente e nobremente às fileiras da revolução, na vanguarda do proletariado.”

O texto de introdução identifica os estudantes recém-chegados como caloures e todes. A cartilha também resume o que é o ajuntamento que a criou. “O Movimento por uma Universidade Popular (MUP) é um movimento nacional que é novo na UTFPR. Nos organizamos para pensar e lutar por um modelo de universidade para a classe trabalhadora”, informa trecho da cartilha. “Professores, funcionários e alunos podem construir um MUP conosco.”

Nota da instituição

“Esclarecemos que este material não é institucional e não representa de maneira alguma a UTFPR campus Curitiba ou a Instituição. A informação foi enviada sem a devida autorização e medidas administrativas serão tomadas com relação a essa ação. Pedimos desculpas pelos transtornos. Não é, com certeza, de nenhum projeto nosso e desconhecemos esse movimento.”

Leia também: “A lavagem cerebral nas salas de aula”, reportagem publicada na Edição 108 da Revista Oeste