Vacina para crianças é segura, diz secretária do Ministério da Saúde

A vacina contra a covid-19 desenvolvida para crianças de 5 a 11 anos é segura, disse a secretária extraordinária de enfrentamento da doença, Rosana Leite de Melo. Em nota técnica enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF) no último dia 19, a integrante do Ministério da Saúde afirmou ainda que o imunizante é uma ferramenta eficaz de proteção.

“Antes de recomendar a vacinação, os cientistas realizaram testes clínicos com milhares de crianças, e nenhuma preocupação séria de segurança foi identificada”, explicou.

No documento, Melo destaca a análise técnica realizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no processo de aprovação do imunizante. “As vacinas estão sendo monitoradas quanto à segurança com o programa de monitoramento mais abrangente e intenso da história do Brasil”, alegou.

-Publicidade-

O imbróglio da vacina

A nota técnica foi elaborada para dar apoio à posição da Advocacia-Geral da União (AGU) em ação movida no STF pelo Partido dos Trabalhadores (PT). No processo, os sindicalistas cobram um cronograma de vacinação de crianças contra a doença causada pelo novo coronavírus.

O ministro Ricardo Lewandowski concordou com o pedido da AGU e determinou que a definição do cronograma ocorra até 5 de janeiro de 2022. O magistrado ordenou ainda que o governo federal explique a decisão de recomendar a vacinação de crianças apenas com prescrição médica. Na última quinta-feira, 23, a ideia foi defendida pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Leia mais: “O passaporte dos tiranos”, artigo de Ana Paula Henkel publicado na Edição 92 da Revista Oeste