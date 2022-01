Vacinação de crianças: governo recebe hoje 1,2 milhão de doses pediátricas

O Ministério da Saúde (MS) recebe neste domingo, 16, o segundo lote com 1,2 milhão de doses pediátricas para a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a covid-19. O anúncio foi feito por Rodrigo Cruz, secretário-executivo do MS.

A primeira remessa, com 1,2 milhão de doses, chegou ao Brasil na quinta-feira 13. Estados e municípios, mais o Distrito Federal, já receberam as unidades do produto, conforme garantiu o governo federal.

A autorização dos pais é necessária para a vacinação desse público. Isso porque a vacinação de crianças não obrigatória. No caso da presença dos responsáveis no ato da vacinação, haverá dispensa do termo por escrito.

-Publicidade-

Para este ano, o governo federal assinou um contrato para aquisição de mais de 100 milhões de doses da Pfizer, com possibilidade de aquisição de mais 50 milhões de doses.

Leia também:

Polêmica na vacinação de crianças

Em 16 de dezembro de 2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu que a vacina da Pfizer contra a covid-19 pode ser aplicada em crianças de 5 a 11 anos.

A notícia preocupa pais e boa parte da comunidade médica, que questionam a necessidade de vacinação desse grupo e a falta de estudos clínicos que contemplem essa população.

O médico clínico geral e doutor em imunologia Roberto Zeballos diz que vacinar crianças “não deveria ser prioridade” no Brasil. “Precisamos analisar o momento da pandemia no país”, afirma Zeballos.

“Os casos e as mortes por covid-19 estão em queda há alguns meses e a doença caminha para se tornar endêmica”, disse o médico. Além disso, Zeballos questiona a vacinação em uma faixa etária que foi pouco afetada pelo coronavírus.

“No caso das crianças, as fatalidades foram mínimas, além de existirem estudos que revelam que as crianças transmitem menos do que os adultos”, constatou o especialista.

Leia também: “Um basta na pandemia”, reportagem publicada na Edição 95 da Revista Oeste