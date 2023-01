Veja a lista dos secretários nomeados para o governo de SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), nomeou neste domingo, 1, os 25 nomes dos secretários que ocuparão as pastas do Estado na nova gestão. Nos próximos quatro anos, o Estado terá 25 pastas, quase igual ao número da última gestão do PSDB, que tinha 24.

O deputado Guilherme Derrite (PL-SP) é um dos grandes destaques do novo governo. O parlamentar, que é oficial da Rota, vai comandar a Secretaria de Segurança Pública do Estado. No ano passado, Derrite foi o relator do projeto que acaba com as saidinhas no Brasil. O projeto aguarda o aval do Senado.

Veja a lista de secretários.

Renato Feder – Educação;

Eleuses Paiva – Saúde;

Arthur Lima – Casa Civil;

Natália Resende – Meio Ambiente, Logística e Infraestrutura;

Gilberto Kassab – Governo e Relações Institucionais;

Guilherme Derrite – Segurança Pública;

Roberto de Lucena – Turismo e Viagens;

Caio Paes de Andrade – Gestão e Governo Digital;

Lais Vita – Comunicação;

Lucas Ferraz – Negócios Internacionais;

Rafael Benini – Parcerias e Investimentos;

Samuel Kinoshita – Fazenda e Planejamento;

Gilberto Nascimento Júnior – Desenvolvimento;

Marcello Streifinger – Administração Penitenciária;

Jorge Lima – Desenvolvimento Econômico;

Sonaira Fernandes – Políticas para as Mulheres;

Fábio Prieto – Justiça e Cidadania;

Marco Assalve – Transportes Metropolitanos;

Marcelo Branco – Desenvolvimento Urbano e Habitação;

Marília Marton – Cultura e Economia Criativa;

Antônio Junqueira – Agricultura e Abastecimento;

Coronel Helena Reis – Esportes;

Vahan Agopyan – Ciência Tecnologia e Inovação;

Marcos da Costa – Pessoas com Deficiência;

Guilherme Afif Domingos – Secretaria Especial de Projetos Estratégicos