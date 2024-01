Velório de sargento da PM baleado durante perseguição ocorre nesta terça-feira, 9

O velório do sargento da Polícia Militar de Minas Gerais (PM-MG) Roger Dias da Cunha, de 29 anos, deve ocorrer nesta terça-feira, 9, em Belo Horizonte. O oficial foi baleado à queima-roupa, na cabeça, durante uma perseguição na capital mineira, na noite da última sexta-feira, 5.

O sargento será velado no Cemitério Bosque da Esperança, no bairro Jaqueline, região norte de BH. A despedida começa às 13h, no velório de número 7, e o enterro está previsto para acontecer às 17h.

+ Leia mais notícias sobre Brasil em Oeste

O policial chegou a ser atendido na sexta-feira e encaminhado para o hospital, onde ficou internado. A PM havia informado que o quadro do sargento era “irreversível”, mas a morte cerebral só foi confirmada na noite deste domingo.

Sargento foi baleado durante perseguição

Um sargento da Polícia Militar de Minas Gerais foi baleado na cabeça durante uma perseguição e está em estado gravíssimo no hospital. Ele tem uma filha recém-nascida.



O autor do disparo é mais um dos beneficiados pelo indulto de Natal que não retornou à prisão. pic.twitter.com/8IQcmw6qGt — Eduardo Ribeiro (@eduribeironovo) January 6, 2024

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM recebeu informações de que dois homens estavam armados em um Fiat Uno de cor cinza no bairro Aarão Reis.

Equipes do 13º Batalhão identificaram o veículo e deram ordem de parada aos suspeitos. Eles não pararam e os policiais iniciaram a perseguição na Avenida Risoleta Neves.

Leia mais: “Homem que atirou na cabeça de sargento da PM tem 18 passagens pela polícia”

Na fuga, o motorista do Fiat Uno perdeu o controle do veículo e bateu em um poste nas imediações. Depois do acidente, os criminosos desceram às pressas e continuaram a fuga a pé. Ao se aproximar de um deles, o sargento foi surpreendido por disparos de arma de fogo, realizados à queima-roupa.

“Ele [o autor] faz essa menção de se entregar e, nesse momento, saca uma arma de fogo e efetua quatro disparos”, disse, em coletiva de imprensa neste sábado, 6, a major Layla Brunella.

Roger Dias foi levado inicialmente para o Hospital Risoleta Tolentino Neves, na região de Venda Nova, e posteriormente transferido para o Hospital João XXIII, na região centro-sul de Belo Horizonte.

Leia também: “Vivemos uma guerra civil urbana”, entrevista com Guilherme Derrite publicada na Edição 124 da Revista Oeste