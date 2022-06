Vereador quer suspender cachê de Ludmilla por propaganda pró-Lula

O vereador de São Paulo Fernando Holiday (Novo) entrou com um pedido na Justiça para suspender o pagamento pelo show da cantora Ludmilla na Virada Cultural da capital paulista.

O parlamentar argumenta que a artista fez propaganda para o pré-candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o show realizado no fim de semana.

“A MC Ludmila, enquanto o telão marcava as cores do Partido dos Trabalhadores, levou a plateia a fazer o símbolo de Lula, ignorando a legislação eleitoral e a justificativa para tamanho gasto, subsidiando indiretamente a pré-candidatura do mesmo”, afirma Holiday, no pedido apresentado à Justiça na segunda-feira 30.

“No último fim de semana, mais uma vez, a Prefeitura de São Paulo financiou um evento que acabou se tornando um showmício pró-Lula”, escreveu Holiday nas redes sociais.

Ludmilla respondeu ao vereador no Twitter. “Deixa eu contar um segredo: meu nome também começa com a letra L”, disse. A artista se apresentou na Virada Cultural no domingo 29. O valor pago pelo show é de R$ 200 mil.

O vereador disse que também fará representação no Ministério Público Eleitoral e que “a ideia é que Lula também seja multado, porque foi beneficiado por campanha antecipada”.