Vídeo: homem ‘passeia’ de caiaque depois de temporal em Goiânia

Na quarta-feira 31, um forte temporal que atingiu Goiânia, capital de Goiás, deixou diversas ruas e bairros alagados. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, um morador do Setor Vila Canaã, a sudoeste da capital, aparece em um caiaque sobre as vias alagadas.

+ Leia mais notícias de Brasil em Oeste

➡️ Morador faz passeio de caiaque em rua após temporal em Goiânia



O temporal atingiu a capital durante a tarde desta quarta-feira (31/1). Chuvas, com direito a granizo, causou estrago em diversas regiões



Leia: https://t.co/DqAIIBStxF pic.twitter.com/6Dgjvwf3gT — Metrópoles (@Metropoles) January 31, 2024

A chuva também contou com granizo e causou estragos em várias áreas de Goiânia. No bairro Jardim Europa, também a sudoeste do Estado, uma árvore caiu e impediu que motoristas passassem pela região. No Bairro Capuava, próximo ao Jardim Europa, ruas também ficaram alagadas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Estado de Goiás está em alerta amarelo de tempestade, com risco potencial.

Chuvas fortes além de Goiânia

Na quarta-feira, a Goiânia não foi o único lugar com fortes chuvas. O mês de janeiro se despediu com temporais no Rio de Janeiro e parte de Minas Gerais (sul, oeste, Zona da Mata e Triângulo Mineiro) e de São Paulo (norte, leste, Alto Paranapanema e Vale do Ribeira).

Conforme a previsão do Inmet, até sexta-feira 2, as tardes e as noites podem registrar temporal em um curto período, raios, rajadas de vento e queda de granizo.

Segundo o Inmet, até sexta-feira 2, as tardes e as noites devem registrar temporal com raios, rajadas de vento e queda de granizo nos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo | Foto: Reprodução/Freepik

As instabilidades atmosféricas esperadas para as regiões sugerem, de acordo com o Inmet, a formação de nuvens carregadas, propícias para a ocorrência de tempestades — por vezes, severas.

Essas condições meteorológicas podem resultar em impactos significativos, como alagamentos, quedas de árvores e interrupções temporárias no fornecimento de energia.

Leia também: “Veja imagens do possível avião de Amelia Earhart, encontrado depois de quase 90 anos”

Em algumas áreas do Rio de Janeiro, como a região metropolitana, o norte e a Baixada Fluminense, o alerta é de perigo potencial de chuva. O acumulado deve ficar entre 20 e 30 milímetros ou até 50 milímetros por dia nesta semana.

Já em São Paulo, as chuvas devem atingir quase todo o Estado — menos Assis, Marília e Presidente Prudente. Em alguns municípios, como Ilhabela, Pirassununga e São José dos Campos, são esperadas fortes chuvas acompanhadas de trovoadas.

Leia também: “O perigo da liberdade”, artigo de J. R. Guzzo publicado na edição 201 da Revista Oeste