Perspectiva do novo complexo imobiliário no bairro da Granja Julieta, em São Paulo | Divulgação/Alto das Nações

A WTorre negocia a venda do projeto do prédio empresarial Alto das Nações. O edifício, com entrega prevista para 2025, será o mais alto da cidade de São Paulo, com 39 andares e 216 metros de altura. Entre as companhias interessadas no projeto está a BR Properties. As conversas já duram meses, mas não há proposta formalizada.

O futuro prédio terá 86 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL) para escritórios. A WTorre, dona do projeto, pede aproximadamente R$ 1,5 bilhão para sacramentar o negócio. Isso representa algo na faixa de R$ 19 mil a R$ 22 mil por metro quadrado mais uma taxa de desconto de 7% para ajuste a valor presente.

As negociações abrangem, ainda, a possibilidade de fatiar a torre entre mais de um comprador. A WTorre também tem interesse em ficar com parte do empreendimento.

