Zeballos, sobre subvariante do coronavírus: ‘São quadros muito leves’

Imunologista Roberto Zeballos comenta nova subvariante do coronavírus | Foto: Reprodução/Jovem Pan

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, o imunologista Roberto Zeballos afirmou que a BQ.1, nova subvariante do coronavírus, não vai congestionar os hospitais, pois as pessoas que apresentaram os sintomas possuem quadros “muito leves”.

“Não adianta usar máscara”, constatou o médico na quarta-feira 10, ao analisar a subvariante em um vídeo nas redes sociais. “Às vezes, as pessoas se internam por receio, mas são casos muito leves. Na semana retrasada, tive um ou dois pacientes diagnosticados. Agora, estou com quatro ou cinco. Mesmo que o número suba para 12 casos por dia, ele será menos de um décimo do que já aconteceu na pandemia.”

