Felipe Folgosi, ex-Globo, se envolve em acidente de carro

O ex-ator da Globo e roteirista Felipe Folgosi se envolveu em um acidente de carro, na manhã deste domingo, 17, enquanto ia ao SBT, para participar do programa Passa ou Repassa, apresentado por Celso Portiolli. No Instagram, Folgosi publicou uma foto do automóvel, na qual é possível ver a traseira do veículo destruída.

A Oeste, Folgosi disse que o veículo no qual estava encontrava-se parado no semáforo, quando o automóvel de trás não freou. O ator advertiu seus seguidores, em um vídeo gravado minutos depois, para não dirigirem olhando o celular. “Graças a Deus, não aconteceu nada de mal”, informou Folgosi, já dentro de outro carro em direção ao SBT. “Foi um impacto um pouco dolorido.”

Participação de Felipe Folgosi no OesteCast

Em agosto deste ano, o OesteCast transmitiu uma entrevista com Folgosi, na qual, entre outros temas, ele falou sobre a classe artística, seus novos trabalhos e posicionamentos políticos.

“A agenda woke está vivendo uma rebordosa no mundo inteiro”, disse, no programa. “Grandes estúdios estavam enfiando goela abaixo do público sua agenda, e esses filmes estão fracassando. É fracasso atrás de fracasso.”

