‘Foi de uma tremendo desrespeito o que o deputado falou’, diz sobrevivente da boate Kiss

Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul vai investigar as falas do deputado federal Bibo Nunes

Aos 28 anos, o doutorando em Distúrbios da Comunicação Gabriel Ravadoschi Barros pela Universidade Federal de Santa Maria (USFM) é um sobrevivente da Kiss. O incêndio, que em janeiro de 2013 deixou 242 mortos na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ganhou as manchetes políticas nacionais nesta sexta-feira, 21, quando o deputado federal Bibo Nunes (PL-RS) afirmou que os estudantes da universidade merecem ser queimados vivos.

A declaração do parlamentar, que não conseguiu a reeleição na eleição deste ano, foi feita por meio de uma rede social. No mesmo vídeo, o parlamentar ainda chamou os estudantes de “inúteis”, “lixo”, “escória” e até de “débeis mentais”.

“Essa declaração do deputado me fere em múltiplas esferas. Como sobrevivente da Kiss, como estudante da UFSM e como morador de uma cidade marcada pela tragédia. É um absurdo que um tipo de declaração dessas seja feita e depois venha a desculpa que ela foi mal entendida”, disse o sobrevivente Gabriel Barros a Oeste.

Passados quase dez anos da tragédia da Boate Kiss, Barros é atualmente presidente da Associação de Familiares das Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM). Ele, que tomou conhecimento do vídeo nesta sexta-feira, defende a responsabilização do deputado pelas suas manifestações públicas.

“O mínimo que se exige de um parlamentar é que ele leve a sério o poder da palavra. Precisamos que os jovens tenham a vida preservada, que se prime pela segurança e que todos lutem para que tragédias como a Kiss jamais se repitam. Foi de uma tremendo desrespeito o que o deputado falou”, afirmou o sobrevivente.

A revolta do sobrevivente é corroborada por Flávio Silva. Pai de uma das vítimas fatais da Boate Kiss, Silva disse a Oeste que manifestações como a feita pelo parlamentar incitam ainda mais a polarização política já vivida atualmente no país.

“Me deu uma revolta tão grande quando ouvi essa fala do deputado que cheguei a ter náusea. Uma pessoa que deveria dar exemplo fica incitando a violência. Essa agressão não é só contra as vítimas e familiares, é contra a nossa democracia”, disse o pai da vítima.

Dos 242 jovens mortos no incêndio na boate, 113 eram estudantes da Universidade Federal da Santa Maria. Outras 613 pessoas ficaram feridas no incêndio. Em nota, a Associação de Familiares das Vítimas e Sobreviventes da Tragédia afirmou que o deputado “demonstrou total desconsideração pela memória e história da cidade, marcada pela tragédia-crime da Boate Kiss”.

“Demonstrou, também, não sentir absolutamente nada pelas nossas perdas, violentando nosso luto e indo na contramão do nosso propósito, que é lutar em prol da vida e segurança de todos”, informa a Associação. E complementa:

“Promover ódio é desonrar a memória das vítimas e sobreviventes, que muitos naqueles momentos torturantes e de desespero do incêndio na Kiss não se detiveram e voltaram para salvar amigos”.

MPF vai investigar falas do deputado

O Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul (MPF-RS) vai investigar as falas do deputado federal Bibo Nunes. A representação contra Nunes foi feita pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Valdecir Oliveira (PT-RS), e pelo radialista e ex-vereador Luciano Guerra (PT-RS), na sexta-feira 21. No mesmo dia, o MPF emitiu um parecer para abertura da investigação.

O deputado tem um prazo de dez dias, contados a partir de sexta-feira 21, para apresentar informações adicionais à procuradoria em sua defesa.

Sobrevivente e familiares foram atacados

Em declaração feita em uma rede social nesta quinta-feira, 20, o deputado federal Bibo Nunes (PL-RS) criticou os alunos por atos em protesto ao presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), devido a cortes financeiros na área da educação.

“Ser rico e não ter noção, como esses aí. É o filme ‘Tropa de Elite’. Sabe o que aconteceu? Olha o filme ‘um’. Pegaram aqueles coitadinhos, aqueles riquinhos ajudando pobre e que se deram mal e queimaram vivos. Queimaram vivo dentro de pneus, queimaram vivo, e é isso que esses estudantes alienados, filhos de papai e que têm grana merecem. Não que eu queira isso, mas eles merecem porque eles estão arriscando acabar com o nosso Brasil”, disse o deputado.

Ainda nesta sexta-feira, o Ministério Público afirmou que instaurou um procedimento para averiguar a manifestação do parlamentar. Na Câmara dos Deputados, a bancada do PSOL informou que ingressou com uma denúncia contra o parlamentar no Conselho de Ética da Casa.

Leia a nota da AVTSM

NOTA DE REPÚDIO

Na quinta-feira, 20 de outubro, chegou ao nosso conhecimento a fala do deputado Bibo Nunes, promovendo o ódio e desejando a morte de jovens estudantes. Ao dizer que os estudantes merecem ser “queimados vivos”, além de desumanizar e desprezar por completo os estudantes da Universidade Federal de Santa Maria, demonstrou total desconsideração pela memória e história da cidade, marcada pela tragédia-crime da boate Kiss, em que 242 jovens, dentre eles mais de 100 estudantes da mesma universidade, faleceram no incêndio.

Demonstrou, também, não sentir absolutamente nada pelas nossas perdas, violentando nosso luto e indo na contramão do nosso propósito, que é lutar em prol da vida e segurança de todos. A juventude de Santa Maria é marcada pelas cicatrizes da tragédia e ainda busca formas de viver e lidar com as consequências traumáticas da nossa história. As ofensas à vida proferidas pelo deputado são uma barbárie e ferem a toda humanidade de uma nação. Jamais aceitaremos a naturalização da insanidade, da violência e da desumanidade. Não aceitamos a desculpa de “mal

entendido” de quem proferiu as frases que disse, na íntegra, e que faz do uso da palavra sua profissão.

Aos familiares de vítimas, sobreviventes, amigos de vítimas e santamarienses em geral, saibam que jamais abriremos mão de lutarmos pela honra

e memória de nossos filhos e amigos que perdemos. Promover ódio é desonrar a memória das vítimas e sobreviventes, que muitos naqueles momentos torturantes e de desespero do incêndio na Kiss não se detiveram e voltaram para salvar amigos. A esses jovens heróis não podemos aceitar a covardia da desumanização pela palavra, pois, palavras como tais proferidas resultam em novas tragédias.

Santa Maria, 21 de Outubro de 2022

Gabriel Rovadoschi Barros

Presidente da AVTSM

Sobrevivente do incêndio na Boate Kiss

Doutorando na Universidade Federal de Santa Maria

