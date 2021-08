Por decisão de Moraes, Twitter alternativo de Roberto Jefferson sai do ar

Conforme Oeste noticiou, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson nesta sexta-feira, 13. O despacho do magistrado também exigiu o bloqueio do perfil alternativo utilizado pelo político no Twitter, decisão cumprida na manhã de hoje.

Ainda assim, mais cedo, Jefferson conseguiu se manifestar pela plataforma. “Ele [Moraes] está repetindo os mesmos atos do Supremo da Venezuela, prendendo os conservadores para entronizar os comunistas”, disse.

-Publicidade-

O perfil oficial do ex-deputado foi suspenso na rede social há pouco mais de um ano, na esteira do inquérito das fake news, também conduzido por Moraes. Na ocasião, ele e outras 16 pessoas tiveram suas contas no Twitter e no Facebook bloqueadas por ordem do ministro.