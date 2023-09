O que se deve fazer quando a cidade tem uma quantidade imensa de crianças? Castrem-se as mulheres. Essa é a opinião do prefeito do município de Barra do Piraí, localizado no Estado do Rio de Janeiro. Mário Esteves (PROS) sugeriu que as mulheres da cidade sejam castradas a fim de controlar o número de crianças da cidade. A declaração do chefe do Executivo municipal ocorreu na quinta-feira 14.

Mário Esteves participava da cerimônia de inauguração de uma estrada em Barra do Piraí quando, durante o seu discurso, comentou sobre a abertura de creches no município. O prefeito afirmou que a cidade fluminense tem “criança demais” e, por isso, sugeriu a castração de meninas.

Ao sugerir a castração de mulheres, o prefeito disse: “O que não falta em Barra do Piraí é criança. Tem que começar a castrar essas meninas. Controlar essa população, é muito filho, cara. É no máximo dois!”.

O prefeito Mário Esteves falou sobre a castração de mulheres durante um ato público. Imagem/Câmara Municipal de Barra do Piraí | Reprodução

“É no máximo dois filhos!”

Ainda durante o seu discurso, o prefeito Mário Esteves afirmou que o município de Barra do Piraí precisa aprovar uma legislação a fim de determinar que as famílias tenham, no máximo, dois filhos.

Mário Esteves disse: “Fazer uma lei lá na Câmara: no máximo dois. Haja creche para ser construída ao longo dos próximos anos. Tinha que ser um processo federal, estadual, municipal; porque precisa, sim, desse controle. É muita responsabilidade colocar filho nesse mundo”.

As declarações do prefeito fluminense, análogas às dos líderes de países comunistas, repercutiram negativamente nas redes sociais. Mário Esteves foi duramente criticado. Em uma publicação na rede social Facebook, usuários afirmam que as declarações do prefeito foram “criminosas, misóginas e machistas”.

Caso análogo

Na Argentina, um deputado defendeu o controle da taxa de natalidade a fim de reduzir a miséria no país sob o governo socialista. No início de agosto de 2023, o deputado José Luis Espert, filiado ao partido Avança Liberdade, questionou a política social atualmente vigente na Argentina, e defendeu “algum tipo de controle” sobre a natalidade. O objetivo do projeto, segundo o político, é evitar que o país transforme-se numa “grande favela”.