PM confirma a morte das 4 pessoas a bordo de helicóptero que desapareceu em SP

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) confirmou nesta sexta-feira, 12, a morte dos quatro passageiros a bordo do helicóptero desaparecido no Estado de São Paulo desde a véspera do Ano-Novo. A informação foi divulgada em coletiva de imprensa no Campo de Marte, zona norte da capital paulista.

Mais cedo, tripulantes do helicóptero Água, da PM, avistaram vestígios da aeronave, que estava desaparecida. Equipes de resgate desceram por cordas de rapel para acessar a mata.

A bordo, estavam Luciana Rodzewics, de 45 anos; sua filha Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, de 20 anos; Raphael Torres, de 41 anos, amigo de ambas; e Cassiano Tete Teodoro, o piloto, de 44 anos. A queda foi fatal para todos.

Nesta sexta-feira, as buscas entravam no 12º dia. A Força Aérea Brasileira (FAB) chegou a enviar apoio aéreo e equipes de resgate para auxiliar na busca pelas vítimas.

