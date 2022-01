Sugestões para o seu fim de semana

Série

O Mar da Tranquilidade (Netflix)

A Coreia do Sul está se tornando uma potência mundial em matéria de séries. Agora dá um passo ousado com a ficção científica O Mar da Tranquilidade. A produção é de alta qualidade e a história tem um clima de Alien. Cientistas vão à Lua tentar encontrar recursos naturais para ajudar a devastada Terra.

-Publicidade-

Filme



(Star+)Essa produção de 2011 mostra didaticamente quanto o cinema argentino superou o brasileiro. Um vendedor de ferragens rabugento de Buenos Aires (Ricardo Darin) se envolve de maneira surrealista com um chinês que ele nunca vira antes. Um não entende uma palavra do que o outro diz. O filme, dirigido por Sebastian Borensztein, é bem-humorado, com toques de poesia.

Aplicativo

Radio Tunes

Uma orgia musical. Quem o assina, por US$ 5 (o equivalente a R$ 28), se livra das propagandas e tem uma qualidade bem melhor de som. O serviço inclui hubs de gêneros musicais específicos — jazz, classico, rock, música eletrônica e música relaxante. São centenas de canais bem programados.

Série

Calls (Apple+ TV)

Série experimental para quem gosta de novas experiências narrativas. São histórias curtas, em áudio, contadas através de contatos telefônicos imaginários. As conversas geralmente levam a situações tensas e fantásticas. O tratamento visual é muito criativo.

Livro

A Fonte da Felicidade (AVEC Editora)

Helio do Soveral (1918-2001) foi o maior escritor pop do Brasil. Neste romance, escrito na década de 1960, Soveral imagina uma civilização misturando indígenas e descendentes de vikings em plena Selva Amazônica.

Série

House (HBO Max)

Série médica inspirada pelos livros de Sherlock Holmes. Gregory House é maníaco e mal-humorado, mas resolve os diagnósticos mais complicados que ninguém mais consegue decifrar. As oito temporadas estão disponíveis.

Filme

Cantando na Chuva (Oldflix)

Um dos maiores clássicos do cinema musical de todos os tempos, com a inesquecível cena da dança na chuva do mestre Gene Kelly. Donald O’Connor também dá um show com “Make’em Laugh“.

Cinema

O Cidadão Ilustre (BP)

Mais um bom filme argentino. Conta a história de Daniel Mantovani, um escritor que recebe o Prêmio Nobel de Literatura. Há 40 anos morando em Barcelona, ele aceita um convite para voltar a sua cidade natal na Argentina para receber um prêmio. Ao retornar à pequena Salas, o escritor depara com a rotina de um lugar provinciano e com os fantasmas do passado. O roteiro mistura suspense e humor e desenvolve uma crítica social a partir da experiência do protagonista.