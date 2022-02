Brasil participa da maior feira de alimentos do Oriente Médio

A edição de 2022 da Gulfood teve início em Dubai no domingo 13. O evento é a maior feira de alimentos do Oriente Médio e se estende até o próximo dia 17.

Ele apresenta as principais tendências de mercado em alimentos e bebidas, mobilizando formadores de opinião e mídia especializada do mercado árabe. Mais de 100 empresas brasileiras fazem parte da edição deste ano.

Participando desde 2009, a delegação do Brasil de 2022 conta com quase 70 companhias, levadas pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). Elas estão nos quatro pavilhões brasileiros presentes em diferentes pontos da feira: Nacional, Bebidas, Grãos, Carnes e Frangos. Além disso, 30 empresas participam por intermédio da Associação Brasileira de Proteína Animal e quase 20 por meio da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne.

Cerca de 90% do total exportado pelo Brasil para a região em 2019 é dos setores de carnes, dos complexos sucroalcooleiro, da soja e de cereais.

Açaí na maior feira de alimentos do Oriente Médio

Para 2022, a estratégia da ApexBrasil na Gulfood mira na diversificação. A associação está focada na divulgação do açaí. A produção brasileira da fruta está entre as mais expressivas do planeta.

O pavilhão brasileiro na maior feira de alimentos do Oriente Médio traz também estandes com produtos como balinhas industrializadas, leguminosas, amendoim, café, água de coco, entre outras. O espaço ainda tem dois cooking shows diários, com o chef Bruno Ambar.