10 perguntas para a Mynd8

Em razão dos últimos acontecimentos que envolvem o suicídio de Jéssica Vitória Canedo, estudante de 22 anos, Oeste tentou contato com a equipe da Mynd8, agência de marketing de influência que tem Fatima Pissarra como CEO. As perguntas foram enviadas, por e-mail, às 17h17 de terça-feira 2.

1 — Na nota sobre o caso que envolve Jéssica Vitória Canedo, a Mynd8 não cita os perfis Garoto do Blog nem Alfinetadas do Famosos, que até 24 de dezembro apareciam como integrantes do projeto Banca Digital. Por que não houve menções a essas duas páginas?

2 — Ainda no comunicado, a Mynd8 afirma lamentar “profundamente o caso ocorrido com Jéssica”. Por qual razão a nota só foi divulgada quatro dias depois do suicídio dela e, consequentemente, dois dias depois de a agência tirar do ar os perfis da chamada Banca Digital?

3 — Por que, conforme registros de arquivos de websites, a Mynd8 retirou de seu site oficial os perfis que faziam parte da Banca Digital?

4 — A Mynd8 ainda mantém contratos e/ou parcerias ativas com os perfis Garoto do Blog e Alfinetadas dos Famosos? Sim? Não? Por quê?

5 — Ainda sobre Garoto do Blog e Alfinetadas dos Famosos: a Mynd8 afirma ter um comitê de integridade, além de atuar “contra qualquer divulgação de fake news e incitação ao ódio”. Por que, então, a Mynd8 chegou a manter durante anos parcerias com esses dois perfis que difamaram Jéssica Vitória Canedo e têm histórico de promover fofocas e conteúdos sem checagem?

Da esquerda para direita: Gabriel Dias, do Garoto do Blog; e Marcos Almeida, do Alfinetadas dos Famosos. Perfis — que eram agenciados pela Mynd8 — divulgaram boato sobre Jéssica Vitória Canedo e Whindersson Nunes | Foto: Montagem da Revista Oeste/Arquivos pessoais

6 — Levando-se em consideração a formação acadêmica da CEO da agência: Fátima Pissarra considera prática de bom jornalismo o tipo de conteúdo promovido por contas como Garoto do Blog e Alfinetadas do Famosos? Por quê?

7 — A Mynd8 afirmou que presta “toda a solidariedade” à família de Jéssica. De quais formas essa solidariedade tem sido prestada? Entraram em contato com a mãe dela, que chegou a clamar para que o conteúdo difamatório deixasse de circular entre perfis de fofocas?

8 — Às 17h25 desta terça-feira, 2 de janeiro de 2024, o site da Mynd8 encontra-se fora do ar. Houve algum problema técnico ou a empresa decidiu tirar a página do ar? Por quê?

9 — A Mynd8 é mencionada no documentário Choquei — Lacrando Vidas. A empresa vai se manifestar a respeito da produção, que já registra mais de 800 mil views?

10 — Por que não há registros de postagens que lamentam a morte de Jéssica Vitória Canedo nos perfis no Instagram de Fatima Pissarra e Preta Gil, que são sócias da Mynd8?

Fatima, Preta e Carlos: o trio que comanda a agência Mynd8 | Foto: Reprodução/Mynd8

Mynd8: perguntas sem respostas

Até as 17h25 desta quinta-feira, 4, a Mynd8 não havia respondido às dez perguntas enviadas pela reportagem de Oeste.

Nesta quinta, entretanto, a empresa voltou a se posicionar em relação ao caso que envolve a morte de Jéssica. Por meio de post no Instagram, a agência diz ser vítima de fake news. A empresa não elencou quais seriam tais notícias falsas.

No comunicado divulgado na rede social, a Mynd8 não menciona o nome da estudante que foi alvo de campanha difamatória promovida pelos perfis de fofoca Garoto do Blog e Alfinetadas dos Famosos — que até 24 de dezembro apareciam no site da agência como parte da squad (equipe). A relação com as duas páginas foi ignorada nesse novo posicionamento público por parte da empresa, que tem três sócios: a jornalista Fatima Pissarra (presidente), a cantora Preta Gil (sócia-diretora) e o publicitário Carlos Scappini (diretor de operações).

Apesar de divulgar uma nova nota, a equipe da Mynd8 não respondeu qual a relação atual com os dois perfis de fofocas — Garoto do Blog e Alfinetadas dos Famosos — que difamaram Jéssica. Também não explica por qual razão as páginas que formavam a Banca Digital foram excluídas do site em 24 de dezembro. A empresa ainda não menciona a razão de o próprio website estar fora do ar desde terça-feira 2.

No comunicado, a Mynd8 foca em ameaçar internautas que estariam espalhando “graves violências psicológicas” contra funcionários, familiares e parceiros da empresa. “Nossa resposta jurídica cível e criminal será firme e incansável, em todas as instâncias, sempre confiantes nas instituições da Justiça no nosso país.”

A agência também segue sem informar se adotará alguma media em virtude do documentário Choquei — Lacrando Vidas. O vídeo já soma 2,5 milhões de visualizações.

