400 mil caminhoneiros têm até hoje para fazer cadastro

O benefício será pago em 6 de setembro com as parcelas retroativas

Os caminhoneiros que ainda não receberam o auxílio têm até às 18 horas desta segunda-feira, 29, para preencher autodeclaração de aptidão para realizar operações de transporte. A estimativa é que mais de 400 mil profissionais tenham direito ao benefício.

Quem fizer a autodeclaração até o prazo e cumprir com as demais condições, como ter CPF regular e Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas em situação “ativo” em 27 de julho, começa a receber o benefício, incluindo as duas primeiras parcelas, que serão pagas retroativamente no dia 6 de setembro.

Profissionais que atenderem a todos os requisitos e fizerem a autodeclaração após o prazo só receberão as próximas parcelas, sem pagamentos retroativos, seguindo o calendário disponibilizado pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

Os caminhoneiros devem se declarar aptos a realizar operações de transporte por meio da Autodeclaração do Termo de Registro do Transportadores Autônomos de Cargas (TAC), disponível no Portal Emprega Brasil ou na Carteira de Trabalho Digital.