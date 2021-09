Ensino distância à distância

Deonísio da Silva*

Como sou mais jardineiro do que botânico das palavras, trago o adendo sumário do professor Cláudio Moreno, também doutor em Letras, que me ajudou a implantar a disciplina Português, ministrada à distância para todos os cursos da Estácio de Sá, então maior universidade brasileira, que nos encarregara da tarefa. Hoje, a expressão “ensino a distância”, sem crase, equivale à tentativa de outrora de impor “presidenta” em vez de “presidente” no governo de Dilma Rousseff. “Por que o simples se o complicado também serve?” parecia ser o lema de seu governo. Era preferível “a presidente”, mas também certos animais marcam o território com recursos pouco recomendáveis.

Diz Cláudio Moreno: “Hoje a maioria dos gramáticos aceita a hipótese de usarmos acento grave numa série de expressões com palavra feminina em que o A é simples preposição, isto é, sem que ocorra ali um encontro de dois As. Há casos em que isso tem a clara intenção de desambiguizar a expressão, evitando que a preposição possa vir a ser lida como artigo, o que alteraria o significado: vender à vista (compara com vender a prazo: só a preposição está presente); bater à máquina; fechar à chave; apanhar à mão; pescar à rede; estudar à noite. Em muitos outros, contudo, mesmo sem a possibilidade de leitura ambígua, já ficou tradicional esse acento sobre a preposição: à direita, à esquerda, à força, etc. Como Celso Luft conclui: “A tendência da língua é acentuar o A inicial das locuções femininas (adverbiais, prepositivas e conjuntivas), mesmo quando não é crase”.

Quanto à locução à distância, tanto o Grande Manual de Ortografia Globo (Luft), quanto o Houaiss e o Aurélio indicam, expressamente, a dupla possibilidade de grafia”.

