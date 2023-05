Na sexta-feira 28, a Advocacia-Geral da União (AGU) ingressou com mais uma ação civil pública contra os manifestantes que participaram da depredação dos prédios públicos no dia 8 de janeiro. O prejuízo é estimado em R$ 26,2 milhões até o momento. O órgão exige que os depredadores sejam condenados ao ressarcimento dos danos causados ao patrimônio público. A ação é movida em face de 27 pessoas.

A Polícia do Senado Federal identificou publicações em redes sociais feitas pelos próprios acusados no dia dos atos. Eles comemoram em filmagens a invasão do prédio do Congresso Nacional. Esta é a sétima ação judicial movida pela AGU contra grupos de manifestantes do 8 de janeiro. Os processos já envolvem, até o momento, 250 indivíduos, três empresas, uma associação e um sindicato.

As ações judiciais da AGU contra os manifestantes do 8 de janeiro

Manifestações foram realizadas em 8 de janeiro de 2023 | Foto: Wikimedia Commons

1ª ação

Obteve o bloqueio de bens de suspeitos de financiar o fretamento de ônibus para a Praça dos Três Poderes. A ação pede a condenação definitiva de 54 pessoas físicas, três empresas, uma associação e um sindicato;

2ª ação

Obteve o bloqueio de bens de 40 indivíduos presos em flagrante por participarem da invasão e depredação dos prédios;

3ª ação

Movida em face de outros 42 indivíduos presos. O bloqueio de bens foi determinado pela Justiça e a AGU pediu a condenação definitiva a ressarcir os cofres públicos;

4ª ação

Proposta contra mais 42 detidos em flagrante. O bloqueio de bens já foi concedido pela Justiça;

5ª ação

Ação proposta contra os suspeitos do financiamento e do fretamento de ônibus para os atos, a ação pede indenização de dano moral coletivo no valor de R$ 100 milhões;

6ª ação

Movida em face de pessoas presas em flagrante no interior do Palácio do Planalto participando dos atos de depredação e que são investigadas criminalmente pelos atos;

7ª ação

Ação instruída com relatório de inteligência da Polícia do Senado Federal pede a condenação de 27 pessoas responsáveis por publicar nas próprias redes sociais a participação na invasão dos prédios públicos na Praça dos Três Poderes.