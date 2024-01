Alerta: ciclone que afetou o RS pode atingir SP e RJ; veja a previsão

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta: o ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul na última terça-feira, 16, pode avançar para a região Sudeste a partir da próxima sexta-feira, 19, principalmente para o Rio de Janeiro e para São Paulo.

Na noite da terça-feira, 574 mil pessoas ficaram sem energia elétrica no Sul. E a tendência é que a situação se agrave. O ciclone deve formar uma frente fria que pode favorecer mais chuvas.

“O ciclone pode também ser chamado de centro de baixa pressão e tem uma tendência de formar uma frente fria”, disse Andrea Ramos, meteorologista do Inmet, ao jornal O Globo.

Apesar das chuvas, Sudeste deve continuar com temperaturas altas

O ciclone pode provocar chuvas e tempo severo nas áreas atingidas | Foto: Flickr/Alexandre Marino

Segundo a meteorologista, o ciclone pode provocar chuvas e tempo severo nas áreas atingidas. “O ciclone facilita a formação de cavados, que geram áreas de instabilidade e podem manter chuvas em São Paulo, Rio de Janeiro e sul e centro de Minas, principalmente no final de semana”, disse ela.

Mesmo com o ciclone, as áreas afetadas vão permanecer com altas temperaturas por influência do El Niño, de acordo com a especialista.

“Isso é um agravante também, porque uma atmosfera quente, ao se aproximar dessas instabilidades, proporcionam uma condição de tempo com queda de granizo, como ocorreu no Sul”, diz Andrea. “Além disso, para os próximos dias, a previsão é de rajadas de vento e pancadas de chuva em algumas regiões.”

Em São Paulo, sul do Rio de Janeiro e sudeste de Minas Gerais, a chuva deve começar na sexta-feira. O Rio Grande do Sul deve enfrentar muita chuva no sábado. A frente fria se desloca para o Espírito Santo no domingo, e deve atingir a Bahia na próxima segunda-feira, 22.

Pancadas de chuvas maiores que 70 mm acompanhadas por raios, rajadas de vento e trovoadas devem atingir o Amazonas, Pará, Amapá e Tocantins na região Norte. Acre e Rondônia devem ter pancadas de chuvas isoladas, e Roraima terá menos chuvas no fim de semana.

O Nordeste terá pancadas de chuva semelhantes no Maranhão, Piauí e noroeste da Bahia. São previstas chuvas isoladas no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco na próxima semana.