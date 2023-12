Alexandre Pires cancela show em cruzeiro depois de passageiro cair no mar

O cantor Alexandre Pires cancelou seu show no navio MSC Preziosa. O cancelamento foi anunciado depois que um passageiro do navio caiu em alto-mar, à meia noite e meia deste sábado, 30. A apresentação musical estava programada para meia hora depois do ocorrido, no cruzeiro “Réveillon em Alto Mar”.

Em suas redes sociais, o cantor explicou a situação e, em respeito ao homem, decidiu suspender a apresentação.

“Meus sentimentos aos familiares e amigos da pessoa que caiu no mar, da varanda de sua cabine, durante o cruzeiro”, disse o artista. “Peço a Deus que conforte o coração de todos neste momento.”

Alexandre Pires ainda pediu “desculpas aos fãs pelo cancelamento” e “compreensão”, em virtude do “fato trágico”.

Homem caiu da cabine do navio depois de discussão de casal

O influenciador Francisco Garcia documentou em seu perfil do Instagram o aviso sobre o homem que caiu em alto-mar, enquanto confirmava a informação com uma moça do navio | Foto: Montagem Revista Oeste/Instagram @fgnico

O passageiro que caiu da cabine do navio MSC Preziosa estava em uma discussão de casal, segundo funcionários do cruzeiro.

O navio partiu do Porto de Santos, no litoral de São Paulo, com milhares de passageiros e artistas, e seguiu para o réveillon no Rio de Janeiro. A MSC Cruzeiros informou que um passageiro foi dado como desaparecido enquanto a embarcação navegava para Angra dos Reis na madrugada deste sábado, 30.

“Uma busca minuciosa foi realizada a bordo e foi confirmado que o hóspede saltou intencionalmente ao mar”, afirmou a companhia.

O influenciador digital Francisco Garcia documentou em suas redes sociais o ocorrido, enquanto ouvia o anúncio do comandante do navio. “Um casal teve uma discussão e o namorado se atirou”, afirmou um funcionário da MSC.

Ainda segundo o anúncio, a Guarda Costeira vai assumir as buscas. Isso porque, de acordo com a companhia, dois barcos de apoio procuraram a vítima por várias horas, mas não encontraram o hóspede. O navio prosseguiu viagem depois de autorização.

O cruzeiro “Réveillon em Alto Mar” acontece no navio MSC Preziosa, a mesma embarcação que recebeu o “Ney em Alto Mar”. O embarque dos passageiros ocorreu na tarde de sexta-feira, 29, no Porto de Santos (SP) e o desembarque está previsto para o dia 2 de janeiro, também no cais santista.

