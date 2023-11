Polícia faz buscas por arma ilegal na casa do marido de Ana Hickmann, que pede medida protetiva

A polícia esteve na casa de Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, com um mandado de busca e apreensão por porte ilegal de arma. A operação ocorreu nesta sexta-feira, 24, depois que a apresentadora entrou com pedido de medida protetiva.

“Ana pediu medida protetiva, e seus advogados denunciaram uma suposta arma de fogo”, disse Enio Martins Murad, advogado de Correa. “A polícia usou de abuso de poder. Ele está se sentido coagido e constrangido.”

Ana Hickmann mostrou os hematomas deixados pelo marido

A modelo apresentou o programa Hoje em Dia, da Record TV, no dia 16 de novembro, com um hematoma no braço esquerdo.

No momento em que as marcas apareceram, nas filmagens, Ana Hickmann comentava uma reportagem sobre motociclistas. Ao mover os braços, ela deixa o hematoma aparecer.

Por causa das dívidas, Justiça bloqueia carros da apresentadora

Por causa das dívidas, Justiça bloqueia carros da apresentadora Ana Hickmann | Foto: Reprodução/Wikimedia Commons

A Justiça bloqueou sete carros da empresa Ana Hickmann Serviços Ltda, que pertence à modelo e ao marido dela. O motivo é uma dívida milionária decorrente de empréstimos. Os portais Metrópoles e UOL deram a informação, confirmada pelos administradores da sociedade.

Segundo o UOL, o empréstimo de R$ 2,1 milhões foi tomado em 14 de março deste ano. O pagamento seria feito em 72 parcelas, de R$ 56,2 mil. Mas a dívida só cresceu e soma R$ 2,4 milhões, pela falta de pagamento ao Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi).

O bloqueio foi feito para impedir que os bens sejam negociados antes do pagamento da dívida. Desta forma, o Detran de São Paulo solicitou o bloqueio de três camionetes, um carro popular e uma motocicleta.

Os itens estão em nome da empresa. Outra camionete e um carro popular estão em nome do empresário. Um sexto veículo não foi bloqueado por estar registrado em outro Estado. Ana e Alexandre serão citados para fazer o pagamento e apresentar a defesa.

