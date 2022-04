Anac recebe primeiro pedido de certificação de balão brasileiro

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) recebeu na quinta-feira 31 o pedido de certificação de tipo para um balão desenvolvido no país. É a primeira vez que um balão brasileiro será submetido a esse processo.

Há alguns anos, a empresa requerente, Rubic Balões, vem desenvolvendo balões experimentais para voos livres, competições e exibições, entre outros.

A certificação tem o objetivo de assegurar os padrões de desempenho e segurança aos projetos. Com isso, abrem-se novas possibilidades de uso para os balões, como a realização de voos panorâmicos e os treinamentos em Centros de Instrução de Aviação Civil (CIAC).

Quando o produto está certificado, também há a possibilidade de acessar os mercados internacionais, que exigem níveis elevados de segurança.

Com a Medida Provisória nº 1.089, conhecida como MP do Voo Simples, a Taxa de Fiscalização da Aviação Civil (TFAC) para a certificação de balões caiu de aproximadamente R$ 900 mil para R$ 20 mil. Na prática, a redução viabilizou o desenvolvimento e a certificação de balões nacionais.

Muitas das antigas taxas cobradas eram desproporcionais à realidade do setor e criavam barreiras à certificação no país. Com a revisão da tabela do TFAC, os valores se tornaram mais condizentes com a realidade brasileira.

Certificação de tipo

As primeiras etapas envolvem a determinação dos requisitos a serem cumpridos e o cronograma de relatórios e testes a serem realizados.

