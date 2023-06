ANS suspende a comercialização de 31 planos de saúde no país

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) anunciou nesta sexta-feira, 16, a suspensão da comercialização de 31 planos de saúde de nove operadoras diferentes. A decisão foi tomada depois de reclamações de consumidores ao órgão, que regula o sistema de saúde privado no país, durante o primeiro trimestre desse ano.

A medida faz parte do Monitoramento da Garantia de Atendimento, que acompanha regularmente o desempenho do setor. Segundo a ANS, os serviços de saúde só poderão voltar a ser ofertados aos clientes quando as “operadoras apresentarem melhora no resultado no monitoramento”.

publicidade

Seguindo o resultado do monitoramento, as operadoras com o pior desempenho são avaliadas. Para aquelas que apresentam risco à assistência à saúde, o ingresso de novos beneficiários é suspenso temporariamente.

A avaliação é refeita a cada trimestre. Com isso, as operadoras que deixarem de apresentar os riscos notados anteriormente são liberadas para novas comercializações.

Veja a lista completa de planos e operadoras com comercialização suspensa pela ANS

Foto: Reprodução/Freepik

Unimed Montes Claros Cooperativa De Trabalho Médico Ltda:

Coletivo por Adesão Ambulatorial + Hospitalar c/ Obstetrícia

Unimoc Brasília Enfermaria Copart

Good Life Saúde Ltda:

Good Esmeralda

Good Ouro

Good Prata

Vix Ouro

Federação Das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima:

Novo Univida I – Apto

Novo Univida I – Enferm

Univida Coletivo Por Adesao – Enferm

Univida Empresarial III – Enferm

Unimed Vertente do Caparaó – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda:

Nacional Adesao Pos – Enf

Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda:

Essencial Apto

Standard Pf Apartamento

Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Medico do Rio de Janeiro:

Unimed Alfa 2

Unimed Alfa 2

Unimed Alfa 2 Ad

Unimed Beta 2

Unimed Beta 2

Unimed Beta 2

Unimed Delta 2

Unimed Delta 2

Unimed Personal Quarto Coletivo 2

Unimed Personal Quarto Coletivo 2

Unimed Personal Quarto Coletivo 2 Ad

Unipart Alfa 2

Santo André Planos de Assistência Médica Ltda:

Medical Ind 200

Rubi

Terramar Administradora de Plano de Saude Ltda:

Adesão Vida Mais II

Saúde Brasil Assistência Médica Ltda: