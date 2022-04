Anvisa amplia validade da vacina da Pfizer

50 milhões de doses do imunizante estão nos estoques

A vacina da Pfizer contra a covid-19 passou a ter prazo de validade de 12 meses no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a mudança na quarta-feira 27.

O colegiado do órgão tomou a decisão por unanimidade. “A aprovação permite ainda que a empresa continue a importar lotes da vacina Comirnaty que estejam com prazo de validade inferior a 12 meses impresso na embalagem e aplique o prazo de validade de 12 meses aprovado pela Anvisa”, afirmou. De acordo com a pasta, a medida vale para produtos de uso adulto e pediátrico.

Doses da Vacina da Pfizer no estoque

Dados da Saúde mostram que o governo federal já recebeu 222 milhões de doses da vacina da Pfizer. Delas, 170 milhões haviam sido aplicadas até a manhã desta sexta-feira, 29, conforme os dados da pasta. Ou seja: cerca de 50 milhões estão nos estoques — a menor parte, 14 milhões, ainda não foi repassada às Unidades da Federação (UF).

Segundo os dados do Ministério da Saúde, das doses do produto da Pfizer que chegaram ao Brasil, 208 milhões foram repassados às UFs.

Além disso, o Brasil tem 77 milhões de doses contratadas da vacina da Pfizer que ainda não foram entregues ao país.