Anvisa recomenda exigência da vacinação para entrada de estrangeiros

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou que o governo federal adote a exigência da vacinação contra a covid-19 para quem vier de outros países ao Brasil. O órgão comunicou a decisão nesta quinta-feira, 25.

Há duas semanas, a Anvisa fez a sugestão desse mesmo critério à Casa Civil. Até o momento, a pasta não enviou uma resposta oficial sobre a implantação da exigência da vacinação.

De acordo com a recomendação da Anvisa, os estrangeiros precisam completar o ciclo vacinal contra a covid-19, pelo menos, 14 dias antes da chegada. E, mesmo com a medida, eles ainda têm de apresentar um teste com resultado negativo para a doença no desembarque. Entretanto, para ser válido, o exame deve ser feito 72 horas antes do embarque.

Passageiros que não tiverem tomado a segunda dose da vacina fariam uma quarentena de cinco dias. Depois disso, realizariam um teste para verificar o contágio. Eles sairiam do isolamento apenas após o resultado negativo. Todavia, turistas de países com alta alta cobertura vacinal e imunidade coletiva não precisariam cumprir as medidas.

A Anvisa analisou as regras adotadas por agências de vários países, incluindo Estados Unidos e membros da União Europeia. Contudo, cabe ao governo decidir se implanta a exigência de vacinação para os estrangeiros entrarem no Brasil.