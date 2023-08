O apagão no Sul e no Sudeste, nesta terça-feira, 15, foi planejado. Em nota, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou que o a medida foi uma “ação controlada”, para evitar um problema maior.

O apagão elétrico afetou 25 Estados brasileiros e o Distrito Federal. Somente Roraima não sofreu com a falta de energia na manhã desta terça-feira. O Estado é o único que não é ligado ao Sistema Interligado Nacional.

O que explica o apagão no Sul e no Sudeste

Fontes de transmissão de energia | Foto: Reprodução/Freepik

De acordo com o ONS, uma “ocorrência” às 8h30 levou a uma “separação elétrica” no sistema interligado. Foi como se o Norte e o Nordeste tivessem se desconectado do Sul e do Sudeste.

As causas do problema ainda estão sendo apuradas. “Houve pelo menos 16 mil megawatts de interrupção de energia”, comunicou o ONS. “A interrupção no Sul e no Sudeste foi uma ação controlada, para evitar propagação da ocorrência.”

Entre os 16 mil megawatts interrompidos, 13,5 mil já tinham sido recompostos até as 12h25, ainda de acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico.

O Ministério de Minas e Energia reafirmou as palavras do ONS e informou que o ministro Alexandre Silveira determinou o desenvolvimento de uma “sala de situação” para monitorar o caso.

Nesta terça-feira, Silveira cumpriu agenda em Assunção, no Paraguai, onde acompanhava o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na posse do novo presidente do país, Santiago Peña.

O Brasil compartilha com o Paraguai a gestão da usina hidrelétrica de Itaipu, na fronteira entre as duas nações sul-americanas. O Nordeste foi a região mais afetada pelo apagão, onde nove Estados ficaram sem luz: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe e Rio Grande do Norte.