Apenas 8% dos homicídios cometidos no Brasil têm o seu autor identificado

No entanto, sem dúvida que uns 35% dos homicidas ou que fizeram crimes tão cruéis quanto na prática acabam indo para a penitencia em algum momento, pois o Brasil está no 30º lugar em população carcerária, enquanto que está mais ou menos no 8º lugar em homicídios, o que mostra que muitos homicidas são seriais, então acabam sendo presos e indo para a penitenciaria em pelo menos algum dos seus crimes. o que é mostrado também pela reincidência de 70% dos criminosos hediondos, sinal de que cada um deles acaba sendo preso por só uma de 8 de suas reincidências coisa também mostrado pelo fato de que, quando o Estado de São Paulo ficou com a maior população carcerária do Brasil, ele ficou com o menor índice de homicídios do Brasil (e isso aconteceu anos ANTES do surgimento do PCC, sendo então absurda a tese de que foi o PCC que fez diminuírem os homicídios inclusive porque aliais os mesmo que dão essa tese absurda, em outros momentos falam que foi a grande proporção de população carcerária em São Paulo que teria originado o próprio PCC, então em todo caso, duas voltas de 180%, dá uma de 360% volta ao mesmo ponto: Foi de qualquer modo, mérito de haver uma grande quantidade de presos em São Paulo. Isso quer dizer, bom mais presos, evita-se mais que os seriais voltem a fazer crimes ao ser soltos.