Aras abre comissão para investigar manifestações

O procurador-geral da República, Augusto Aras, criou uma comissão no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) para investigar manifestações pelo Brasil. Cerca de 120 procuradores foram designados para conduzir o processo.

De acordo com a resolução, a comissão será formada por todos os conselheiros nacionais do Ministério Público e “terá o prazo de um ano, prorrogável por igual período, enquanto se mantiverem as razões de sua instituição”.

“Ao instituir a Comissão, o CNMP levou em consideração a missão constitucional do Ministério Público de defesa da ordem jurídica e do regime democrático e que a democracia e o respeito aos valores constitucionais são inegociáveis, além dos recentes atos extremistas e antidemocráticos, que resultaram na invasão e na destruição das sedes dos Três Poderes da República, em Brasília”, disse a PGR, em comunicado.

Pedido de Aras contra Ibaneis

Aras já havia enviado um pedido de investigação contra o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ibaneis foi afastado do cargo por 90 dias, depois de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Segundo Moraes, os protestos tiveram a anuência do governador.