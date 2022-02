Oeste listou as notícias mais acessadas no site | Foto: Reprodução/Pixabay

Forças Armadas do Chile, ivermectina, linguagem neutra, vacinas contra covid-19 e uma cepa mais transmissível do HIV

Ao longo da semana passada, as notícias que estiveram no top 5 entre as mais lidas da Oeste abordam o possível fim das Forças Armadas do Chile, a eficácia da ivermectina, o uso linguagem neutra, mortes e vacinas contra a covid-19, além de uma cepa mais transmissível do HIV chamaram a atenção dos leitores.

A matéria mais lida trata da proposta dos signatários da Convenção Constitucional do Chile para abolir as Forças Militares Armadas do país. “As Forças Armadas devem se incorporar ao processo de mudanças sociais e políticas, de maneira a permitir que a instituição seja de fato dependente do poder democrático civil”, diz o documento que propõe a criação das Forças de Paz e Policiais, subordinadas ao Poder Executivo. Atualmente, o país é governado pelo marxista-leninista Gabriel Boric.

A pesquisa da empresa farmacêutica japonesa Kowa atestando que a eficácia da ivermectina no tratamento contra o coronavírus apareceu em segundo lugar no ranking de acessos. A companhia desenvolveu o trabalho com uma universidade de Tóquio, e os testes em humanos começaram.

Na terceira posição, a revelação de que a uso da linguagem neutra começa a aparecer em certidões de nascimento com a inclusão do gênero ‘não binarie’. Quase 50 documentos desse tipo na capital fluminense já foram adaptados conforme as regras da linguagem neutra. Os documentos têm o gênero “não binarie” incluído no campo “sexo”, graças a uma parceria entre a Defensoria Pública do Rio e a Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Estado.

Em quarto lugar, a informação de que mais da metade das mortes relacionadas a vacinas no sistema do CDC do EUA era listada para os imunizantes contra a covid-19. O dado apareceu em um levantamento feito por Oeste que encontrou mais de 12 mil mortes relatadas depois do uso desses fármacos. O banco de dados pode conter imprecisões, mas ele é alimentado da mesma forma para todos os tipos de vacina.

Por fim, o quinto lugar ficou para uma variante holandesa do vírus HIV que tem se mostrado mais transmissível que as demais. Provavelmente, ela surgiu entre 1980 e 1990, mas sua descoberta foi relatada por pesquisadores da Universidade de Oxford em artigo publicado na semana passada.