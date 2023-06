Assassino de escola em Cambé já tinha sido acusado de tentativa de homicídio

O homem de 21 anos que disparou contra estudantes da Escola Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, norte do Paraná, e matou dois alunos, já tinha sido acusado de tentativa de homicídio no ano passado.

De acordo com o Ministério Público, o homem tentou esfaquear uma pessoa em Rolândia, cidade vizinha de Cambé, em 19 de outubro de 2022.

publicidade

A vítima não ficou ferida, e o agressor fugiu da prisão em flagrante. Posteriormente, ainda em 2022, foi denunciado por tentativa de homicídio. O processo tramita em segredo de Justiça na Vara Criminal de Rolândia.

Com a morte do assassino – ele foi encontrado morto na Casa de Custódia de Londrina na manhã desta quarta-feira, 21 –, o processo será arquivado.

Dois estudantes morreram na escola de Cambé

Vítimas de ataque à escola em Cambé | Foto: Reprodução

Testemunhas disseram à polícia que o assassino – ex-aluno da escola Helena Kolody – disparou pelo menos 16 vezes depois que entrou na escola em Cambé. Ele ingressou no prédio com a justificativa de que pretendia obter documentos.

Os disparos acertaram Karoline Verri Alves, de 17 anos, que morreu no local, e o namorado dela, Luan Augusto, 16 anos, baleado na cabeça, que morreu no hospital, no dia seguinte ao ataque.

Segundo a polícia, o assassino vinha preparando o ataque havia quatro anos.

Leia também: “Os crimes nas escolas e os oportunistas do caos”, reportagem publicada na Edição 160 da Revista Oeste