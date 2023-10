Avião de pequeno porte cai e deixa 12 mortos no Acre

Um avião de pequeno porte, modelo Caravan, caiu na manhã deste domingo, 29, em Rio Branco, no Acre. De acordo com o Centro de Operações da Polícia Militar do Estado, o acidente ocorreu por volta das 6h30 da manhã. Doze pessoas morreram.

Entre as vítimas estão dez passageiros (nove adultos e uma bebê), além de dois tripulantes (piloto e copiloto). As informações sobre a queda do avião foram divulgadas pelo governo do Acre, em nota oficial.

Segundo autoridades locais, o avião tinha como destino o município de Envira, no Amazonas. O voo era particular, operado pela empresa ART Táxi Aéreo.

O avião caiu em um local de difícil acesso

Avião caiu em lugar de difícil acesso. Foto: Reprodução/Twitter/X/@AdrianaFracallo

De acordo com a capitã do Corpo de Bombeiros, Francisca Fragoso, o avião caiu em um local de difícil acesso, o que dificulta os trabalhos.

“Como não há possibilidade de alcançar por viatura, o controle do incêndio fica um pouco mais delicado, em razão de utilizar apenas extintores”, informou a capitã. “O avião tem autonomia para 9 passageiros e dois pilotos, comandante e copiloto.”

Ambulâncias do Samu, viaturas da Polícia Militar e um helicóptero do Ciopaer se deslocaram até o local para auxiliar nas ações. Segundo o Governo do Estado do Acre, as vítimas morreram carbonizadas e as causas do acidente serão investigadas.

O Governo do Estado do Acre manifestou solidariedade às famílias dos passageiros, do piloto e do copiloto que estavam no voo, e comunicou que manterá toda sua estrutura de segurança e saúde no local.