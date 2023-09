Avião faz pouso de emergência por fumaça na cabine

Um avião da Gol linhas aéreas teve de fazer um pouso de emergência depois da cabine ter sido tomada por fumaça. O incidente ocorreu neste sábado, 2.

A aeronave retornou ao Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O avião estava no trajeto para a cidade de São Paulo, quando a fumaça tomou conta da cabine.

De acordo com a companhia aérea, o voo G3 1003 tinha destino a Congonhas, em São Paulo, e precisou retornar ao aeroporto de origem logo depois da decolagem, devido à presença de fumaça branca a bordo. Segundo a Gol, a aeronave pousou sem intercorrências e os passageiros e a tripulação foram desembarcados em segurança pelas escadas.

“A aeronave pousou sem intercorrências e os 102 passageiros a bordo e a tripulação foram desembarcados em segurança pelas escadas”, informou a empresa em nota. “A companhia acompanhou quatro passageiros ao posto médico e todos já foram liberados. Os clientes foram rapidamente reacomodados em outros voos e seguem aos seus destinos.”

A companhia informou que a cabine do avião foi tomada pela fumaça em razão de vapores de fluido hidráulico que entraram no local pelo sistema de ventilação.

“As equipes de manutenção e segurança seguem na apuração das causas do ocorrido”, escreveu a companhia. “A Golreforça que todos os procedimentos foram realizados com foco total na segurança.”

Vídeo regisrtra avião com fumaça na cabine

Uma gravação compartilhado nas redes sociais mostra uma fumaça dentro da aeronave. No vídeo, os passageiros aparecem cobrindo o nariz e a boca com as roupas.

Aeronave GOL PRVBW voo 1003 SBSP, 102 pax, declarou emergência a bordo, após a decolagem.



O Comandante informou que decolou e a 5.000 pes começou uma forte fumaça na cabine. Aeronave pousou no SDU em segurança sem feridos. pic.twitter.com/s16Thk5oWo — Aeroporto da Deprê (@AeroportoD) September 2, 2023

Os passageiros reclamaram que as máscaras de oxigênio não foram acionadas. Contudo, segundo o G1, o procedimento para o avião em questão em caso de fumaça ou fogo a bordo não prevê a liberação da máscara de oxigênio aos passageiros. Trata-se de uma aeronave Boeing 737.