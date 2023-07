Bandidos suspeitos de matar policial da Rota são identificados

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo informou que identificou quatro suspeitos de envolvimento na morte do policial militar Patrick Bastos Reis, integrante das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota). O crime aconteceu no Guarujá, no litoral paulista, na quinta-feira 28.

Conforme o secretário Guilherme Derrite, dois já foram presos e um morreu em confronto com policiais. “Dois deles estão presos. Em um outro ponto do Guarujá, houve confronto com a Rota e um criminoso morreu. Não vamos descansar enquanto não prendermos todos”, afirmou Derrite em uma publicação no Twitter. Ainda segundo o secretário, um dos detidos é líder do Primeiro Comando da Capital na Baixada Santista.

Estou no Guarujá acompanhando a operação junto com o Comandante Geral, Coronel Cássio, e com o Delegado Geral, Dr. Artur Dian, na busca incessante pelos criminosos que mataram nosso policial. Já foram identificados quatro envolvidos. pic.twitter.com/hTt7xarctT — Guilherme Derrite (@DerriteSP) July 28, 2023

Os criminosos também atingiram um cabo que acompanhava o agente morto. O policial segue em observação e não corre risco de morrer.

“Os PMs do 1º Batalhão de Choque faziam patrulhamento pela comunidade quando foram atacados por criminosos armados que efetuaram disparos de arma de fogo”, informou a SSP, em nota.

Morte do soldado da Rota

O policial da rota Patrick Bastos Reis foi baleado durante patrulhamento na comunidade Vila Zilda, no Guarujá. Os bandidos atingiram o agente com um disparo na região do tórax. Ele chegou a ser atendido por outros policiais que se dirigiram ao local do crime, mas não resistiu.

Morto por criminosos, o policial da Rota da PMSP tinha 30 anos de idade. O soldado Bastos Reis deixa a mulher e um filho, de 2 anos.