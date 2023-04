Banqueira supera Lemann no ranking dos mais ricos

Vicky Safra desbancou José Paulo Lemann no ranking da revista Forbes sobre os mais ricos no Brasil, ao menos por alguns momentos. Ela é viúva de Joseph Safra, fundador do Banco Safra.

Na segunda-feira 3, a revista Forbes publicou a edição oficial de 2023, para seu ranking de bilionários. Vicky apareceu na primeira posição e desbancou Lemann no ranking dos mais ricos.

Contudo, a publicação mantém uma lista em tempo real. Nela, o empresário já retornou à primeira posição no Brasil. Porém, a dupla empatou em volume de fortuna: US$ 16,9 bilhões. Ou seja: cada um deles possui um patrimônio equivalente a quase R$ 86 bilhões, conforme a cotação atual da moeda norte-americana.

-Publicidade-

Junto com Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, ele é um dos sócios de referência da Americanas, empresa que está em processo de recuperação judicial, em razão de um rombo de R$ 40 bilhões descoberto na companhia. O trio comanda a 3G Capital. Juntos, o grupo de empresários comanda uma lista de empresas de relevância mundial.

Entre as companhias sob comando da trinca, estão a rede de fast-food Burger King e a Ambev (a maior cervejaria do mundo). Além disso, tanto Lemann quanto Telles e Sicupira aparecem no ranking dos mais ricos elaborado pela revista Forbes.