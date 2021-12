Belas Artes vai inaugurar unidade no Shopping Cidade Jardim, em SP

Na coluna desta semana, Bruno Meyer apresenta uma novidade no setor de educação superior na cidade de São Paulo.

“Com 5 mil alunos e 40 cursos, sendo Arquitetura o carro-chefe, a Belas Artes vai inaugurar uma unidade no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo. De acordo com Patrícia Cardim, CEO da instituição, o novo campus não terá catraca e abrigará graduações em que os alunos ficarão mais próximos de marcas que fazem parte do universo de seus próprios cursos. Os estudantes de gastronomia, por exemplo, terão a poucos metros de distância o restaurante Parigi, do grupo Fasano. O lançamento é para fevereiro de 2022.”

