Belo Horizonte determina volta do uso de máscaras em locais fechados

Belo Horizonte é a primeira capital do país a retomar o uso de máscaras em ambientes fechados | Foto: Divulgação

A prefeitura de Belo Horizonte, em Minas Gerais, voltou a determinar a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados. O decreto foi publicado nesta terça-feira, 14, no Diário Oficial do município e já está valendo. A prefeitura estipulou a validade desse item até 31 de julho de 2022.

O decreto mantém o uso de máscaras em estabelecimentos e serviços de saúde, no transporte coletivo e nas respectivas estações de embarque e desembarque e no transporte escolar. A publicação não especificou em relação ao uso das máscaras em locais como estádios e feiras.

A medida deve ser reavaliada no fim de julho levando em consideração o número de casos e mortes na cidade, além dos índices de vacinação.

Em coletiva de imprensa, na segunda-feira 13, a secretária municipal de Saúde, Cláudia Navarro, afirmou que os protocolos são revistos diariamente. Belo Horizonte é a primeira capital do país a retomar o uso de máscaras em ambientes fechados.

“A partir do momento em que nós obrigamos o uso da máscara, vamos não só diminuir a transmissão do vírus como também diminuir a transmissão de outras viroses, principalmente nas crianças e nos pacientes acima de 60 anos. Diminuindo as viroses, diminuiremos o total de atendimentos nos nossos serviços de urgência”, disse a secretária.

