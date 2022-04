Anúncio do cancelamento do Carnaval de rua deste ano foi feito em janeiro pelo prefeito Ricardo Nunes | Foto: Reprodução/ Agência Brasil

Mesmo sem o apoio da prefeitura, o Carnaval de rua vai acontecer na cidade de São Paulo no feriado de Tiradentes, em 21 de abril. É o que indica um manifesto divulgado na segunda-feira 4 e assinado por seis coletivos de blocos da cidade.

A carta foi assinada pela seguintes entidades: Associação das Bandas Carnavalescas de São Paulo, Arrastão dos Blocos, Comissão Feminina, Fórum dos Blocos, União dos Blocos de Carnaval de Rua do Estado de São Paulo e Ocupa SP. No manifesto, chamado “Carnaval de Rua Livre com Diversidade e Democracia”, as organizações informam que não há razões para a prefeitura e o governo estadual de SP proibirem a realização de desfiles e blocos na cidade, uma vez que eventos e festivais de músicas já foram liberados na capital paulista.

No texto, os coletivos informam que, independentemente da proibição, os blocos sairão para festejar. “Nossa festa vai tomar forma e vai acontecer nas ruas, esquinas, vielas e praças da nossa cidade, como sempre aconteceu”.

Pandemia

De acordo com o documento, os blocos respeitaram o período de pandemia e ficaram em casa o maior tempo possível nos últimos dois anos. Mas, atualmente, não há motivo para impedir a festa, pois o cenário sanitário parece promissor e estável. As escolas de samba irão desfilar na mesma data no Sambódromo do Anhembi.

“Não podemos aceitar qualquer violência contra o Carnaval”, informou o texto. “Bater nossos tambores em praça pública é um direito nosso.”

O que informa a prefeitura

A prefeitura de SP apresentou a questão da “complexidade logística” para organizar blocos de rua. Em nota, informou que os eventos autorizados são particulares, em áreas privadas e que os organizadores se responsabilizaram pelo cumprimento dos protocolos de segurança.

“Não há nenhum impedimento de manifestações culturais ou de livre expressão”, informou a prefeitura. “Existe somente uma preocupação do poder público em não manter um evento que atrai milhões de pessoas e precisa de meses de antecedência para ser planejado.”

O anúncio do cancelamento do Carnaval de rua deste ano foi feito em janeiro pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB), e a decisão foi tomada em razão de dados técnicos da Vigilância Sanitária.