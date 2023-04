Bonner se emociona ao ganhar boné com a marca CPX

O âncora do Jornal Nacional, da TV Globo, William Bonner, recebeu, na quinta-feira 27, uma touca e um boné estampados com as letras CPX, que seria uma abreviação de “complexo”, em referência ao conjunto de favelas que formam o bairro Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro.

Bonner se encontrou com o ativista René Silva, fundador do projeto Voz das Comunidades, localizado no Complexo do Alemão. Em troca, a apresentador de Rede Globo presenteou Silva com um exemplar autografado do livro 50 anos do telejornalismo do Jornal Nacional.

“Isso aqui, você sabe, e acho que todo mundo sabe a importância histórica que esse boné adquiriu para o Brasil”, disse Bonner, conforme vídeo divulgado nas redes sociais. “Estou muito feliz de ganhar de presente. Esse é um retrato de um momento muito difícil na profissão de jornalismo, ganhar isso de um jornalista como você, no momento que você tá entregando, me emociona muito.”

Nas redes sociais, o apresentador tem sido alvo de críticas. Deputado federal pelo PL de São Paulo, Mario Frias postou o vídeo que mostra Bonner e Silva trocando presentes. “Sem comentário”, limitou-se a publicar o parlamentar.

Lula recebeu boné CPX durante a campanha eleitoral

Foto: Carlos Elias Junior/FotoArena/Estadão Conteúdo

O acessório foi pauta de discussão política durante a corrida eleitoral de 2022, quando Lula entrou no Complexo do Alemão sem nenhuma dificuldade para fazer campanha política.