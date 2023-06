O governo brasileiro foi autorizado, na quarta-feira 31, a doar dois helicópteros modelo 412 Classic, da fabricante Bell Aircraft Corporation, ao Paraguai. O objetivo é auxiliar no patrulhamento de fronteira entre os dois países. As aeronaves pertencem à frota do Comando de Aviação Operacional da Polícia Federal.

O Projeto de Lei (PL) do Executivo, aprovado pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, ressalta que os helicópteros serão empregados nas ações de prevenção e repressão a crimes transfronteiriços. O governo brasileiro acredita que a doação vai gerar ganhos no campo da segurança pública e política.

publicidade

O relator do PL, deputado federal Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP), ressalta que “a extensão da fronteira Brasil−Paraguai é de quase 1,4 mil quilômetros, por si só, já é fator que obstaculiza sua fiscalização eficaz, sobretudo no que diz respeito à prevenção e à repressão de crimes transnacionais que ocorrem cotidianamente na região”.

“Somos conscientes das carências paraguaias nesse âmbito”, declarou Bilynskyj. “O Brasil espera que a doação possa contribuir para a ampliação da capacidade operacional do Paraguai nos trabalhos de fiscalização de suas fronteiras e, consequentemente, elevar a eficácia no combate à criminalidade organizada transnacional”, concluiu o deputado.

Aproximação do Brasil com o novo governo do Paraguai

Foto: Reprodução/Redes sociais

A doação dos helicópteros é um movimento do Brasil para se aproximar do novo governo do Paraguai, que deve assumir o poder no dia 15 de agosto. Santiago Peña, do Partido Colorado — de direita —, venceu as eleições presidenciais no dia 30 de abril. Ele terá um mandato de cinco anos.