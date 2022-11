Brasil é destaque em premiação mundial de queijos

Principal competição do laticínio premiou 15 queijos nacionais com medalhas de bronze, prata, ouro e 'superouro'

O Brasil foi um dos grandes destaques de uma das principais premiações mundiais de queijos, a World Cheese Awards, realizada no País de Gales. Em sua 34ª competição, os representantes nacionais estiveram presentes com 15 queijos, que conquistaram medalhas de bronze, prata, ouro — e até mesmo de superouro.

A premiação teve 4.434 inscritos, de 42 países e 900 empresas de todo o mundo, que foram avaliados nas seguintes categorias: aspectos como a aparência da casca e pasta; aroma; textura; e corpo do queijo. No entanto, a maioria dos pontos atribuídos correspondeu ao sabor e à sensação do alimento na boca dos jurados.

Os destaques nacionais ficaram com o queijo Lua Cheia, da fábrica de laticínios Serra das Antas, localizada em Bueno Brandão, cidade de Minas Gerais. Cremoso e coberto om uma fina camada de carvão vegetal, o produto conquistou a medalha superouro, a mais valiosa da competição, que foi destinada a apenas 98 participantes da World Cheese Awards.

Outro brasileiro de destaque na premiação internacional foi o queijo Morro Azul, da empresa Pomerode Alimentos, produzido em Pomerode, Santa Catarina. Produzido com leite de vaca e mofo branco, ele também foi um dos ganhadores da medalha superouro.

Apesar de os produtos brasileiros ganharem maior visibilidade na competição, o grande campeão foi o queijo Le Gruyère AOP, fabricado pela suíça Vorderfultigen. Feito de leite não pasteurizado, o alimento foi eleito o melhor do mundo pela quarta vez.

“Este é um resultado que mostra a qualidade por trás de toda a equipe trabalhando junta”, afirma Dennis Kaser, gerente de marketing internacional da Le Gruyère AOP. “São cerca de 1,9 mil produtores de leite, 155 queijeiros e 11 refinadores. Este trabalho colaborativo resulta em um estilo de queijo de alta qualidade, que é amado pelo consumidor.”