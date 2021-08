Brasil fecha participação em Tóquio com mais duas pratas e termina em 12º lugar

Com duas medalhas de prata conquistadas na madrugada deste domingo em Tóquio, o Brasil finalizou sua participação na Olimpíada com 21 medalhas (sete de ouro, seis de prata e oito de bronze), na 12ª colocação no ranking. É a melhor posição do país na história.

Neste domingo, o Brasil foi derrotado na final do vôlei feminino pelos Estados Unidos. A boxeadora Beatriz Ferreira também foi derrotada na final da categoria até 60 kg.

A próxima edição dos Jogos Olímpicos será realizada em 2024, na cidade de Paris.

Medalhas

Ouro: Ítalo Ferreira (surf), Rebeca Andrade (ginástica artística/salto), Martine Grael/Kahena Kunze (Vela/ 49er FX), Ana Marcela Cunha (maratona aquática), Isaquias Queiroz (canoagem/ C1 1.000m), Hebert Conceição (boxe/peso médio), Futebol masculino.

Prata: Kelvin Hoefler (skate), Rayssa Leal (skate), Pedro Barros (skate), Rebeca Andrade (ginástica/individual), Beatriz Ferreira (boxe) e Vôlei feminino.

Bronze: Daniel Cargnin (judô), Fernando Scheffer (natação/200m livre), Mayra Aguiar (judô), Laura Pigossi/Luisa Stefani (tênis), Bruno Fratus (natação/50m livre), Alison dos Santos (400m com barreiras) e Abner Teixeira (boxe).