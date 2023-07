Como são as buscas pelo avião desaparecido no Paraná

As buscas pelo avião monomotor que desapareceu durante um voo na Serra do Mar, no Paraná, foram retomadas nesta quarta-feira, 5.

As autoridades brasileiras mobilizaram cinco aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB), drones e equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar (PM).

Os trabalhos enfrentam desafios, como a dificuldade de visualizar os terrenos por causa do tempo nublado na região, além da vegetação densa do território na Mata Atlântica.

Em coletiva de imprensa, na terça-feira 4, o major da FAB Fabrizio Frazatto dos Santos afirmou que, “no momento do incidente, por volta das 10h14, o tempo estava bastante fechado. Havia uma nebulosidade densa e permanece até hoje”.

Buscas pelo avião desaparecido no Paraná entram no terceiro dia de buscas, sem sucesso.



A operação mobiliza militares da FAB, equipe de bombeiros, voluntários e outras forças de segurança. Cerca de 50 militares e outras forças atuam nas buscas. pic.twitter.com/2jeMeovI8X — 𝕀𝕟𝕥𝕖𝕣𝔽𝕒𝕥𝕠𝕤 ™️ (@inter_fatos) July 5, 2023

Como são feitas as buscas pelo avião desaparecido?

Desde o início das buscas, as autoridades brasileiras escolheram um helicóptero Black Hawk, um avião pelicano do Salvaero (FAB), um helicóptero da Casa Militar do governo do Paraná e dois helicópteros do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas.

As aeronaves da PM são equipadas com filtros infravermelhos, que, segundo a corporação, são capazes de detectar calor de corpos humanos.

Quem são os passageiros que estavam no avião?

Entre os desaparecidos estão Heitor Genowei Junior, superintendente do Viaje Paraná, divisão da Secretaria de Estado do Turismo; Felipe Furquim, assessor da Casa Civil na região noroeste; e o piloto, Jonas Borges Julião.

Todos estavam no avião modelo Piper Arrow PA-28R-200, que partiu do Aeroporto de Umuarama com destino a Paranaguá. A aeronave sumiu dos radares ao sobrevoar a Serra do Mar, na região litorânea do Paraná.

Heitor Genowei Junior, à esquerda; Jonas Borges Julião, no centro; e Felipe Furquim, à direita da imagem

Pelo Instagram, a mulher do piloto pediu que as pessoas parassem de divulgar informações falsas e clamou por orações. “Oremos. E chega de ficarem com mensagens falsas em grupos. Isso não tem graça. Mas Deus é maior, e meu piloto vai estar bem”, escreveu Maria Alice Oliveira Julião.