Busto de Nelson Rodrigues é roubado de cemitério no Rio

O busto de Nelson Rodrigues, morto em 1980, foi roubado do túmulo do escritor no Cemitério São João Batista, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo integrantes do grupo SOS Patrimônio, que fizeram a denúncia, o crime teria acontecido entre a sexta-feira 19 e o sábado 20. A peça, feita de bronze, pesa 45 kg e mostrava o dramaturgo em frente a uma máquina de escrever.

“Tem uma perda histórica, cultural e artística”, disse José Marconi, um dos fundadores do SOS Patrimônio. “A cidade fica mais pobre em relação a história e cultura.”

O busto do dramaturgo não foi o primeiro roubo de estátuas em túmulos no Cemitério São João Batista, administrado pela empresa Rio Pax.” | Foto: Reprodução/@arte_tumular_br

Procurada pela TV Globo, a Rio Pax, empresa funerária que administra o Cemitério São João Batista, não respondeu ao contato. À emissora carioca, a Polícia Militar informou que não houve acionamento para o crime, e que o policiamento na área foi reforçado.

Em novembro, outra ocorrência semelhante foi registrada no Cemitério São João Batista, quando uma estátua de bronze com 1,60 m de altura foi roubada do mausoléu do escritor e médico Cláudio de Souza.

Com vista para o principal cartão-postal do Rio, o Cemitério São João Batista está situado entre as favelas de Santa Marta, em Botafogo, e Babilônia, em Copacabana | Foto: Reprodução/@rioantigo

Saiba mais sobre Nelson Rodrigues

Apesar de ter nascido em Pernambuco, Nelson Rodrigues era a representação do carioca de sua época. Ele mudou-se com a família do nordeste para o Rio de Janeiro quando ainda era criança.

Dramaturgo, jornalista e escritor, Rodrigues deixou seu nome marcado na cultura brasileira ao assinar peças, crônicas e críticas esportivas. Os temas abordados por ele, muitas vezes controversos, renderam-lhe o apelido de “Anjo Pornográfico”, devido aos elementos trágicos e humorísticos em suas obras.

Algumas de suas peças mais conhecidas estão: Vestido de Noiva, Álbum de Família e O Beijo no Asfalto.

O escritor também é lembrado por seu amor ao futebol, especialmente pelo Fluminense.